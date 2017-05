A Milano apre East Market Garage, il mercatino dei motori vintage

Milano (askanews) - Vespe 50 Special, Harley Davidson, Fiat 500: decine di motori, su due o quattro ruote, dagli Anni Sessanta agli Anni Ottanta stanno per invadere Milano in vista del nuovo "Garage", lo spazio all'interno di East Market, il mercatino vintage milanese, dedicato a auto e moto dal sapore di altri tempi.Nell'area, inaugurata domenica 7 maggio saranno allestite anche vere e proprie officine a cielo aperto, dove poter lavorare professionalmente tra chiavi inglesi, bulloni e pezzi di ricambio.Tra le attrazioni della giornata ci sarà Casa Lambretta, il team che esporrà decide di modelli del mitico scooter diventato cult, mentre ad accompagnare la speciale manifestazione ci sarà una sezione dedicata ai dischi in vinile, con le colonne sonore di film che hanno reso celebri auto e moto, come per esempio Giorni di Tuono oppure Easy Rider.