A Milano il Monopoly Italia Live Tour, la città diventa un gioco

Milano (askanews) - Le strade di Milano stanno per trasformarsi in un gigantesco tabellone da gioco.Domenica 7 maggio arriva nel capoluogo lombardo il Monopoly Italia Live Tour, la manifestazione che attraversa il Paese da nord a sud facendo sfidare squadre di amici su un tabellone a cielo aperto.L'occasione è il lancio di Monopoly Italia, la versione dello storico gioco da tavolo della Hasbro in cui le città italiane prendono il posto delle classiche strade: grandi classici come Corso Raffaello o Via Accademia saranno sostituiti dalle 22 città più votate dagli italiani in un sondaggio online l'anno scorso. Ogni capoluogo sarà raffigurato dai monumenti che le rappresentano più tradizionalmente, dalla tazzina di caffè alla gondola.Dopo l'appuntamento milanese, una delegazione di fan farà tappa in tutte le città, da Aosta a Palermo, trasformando il centro storico in un tabellone per ventidue appuntamenti dal vivo fino ad agosto.