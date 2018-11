A Napoli Ilaria Cucchi inaugura il murales a lei dedicato

Napoli (askanews) - Il volto di Ilaria Cucchi è diventato un murales. Lo ha dipinto a Napoli lo street artist Jorit che per l'occasione si è mostrato a viso scoperto. L'opera è stata realizzata su una facciata della "Casa della Socialità" un immobile comunale nel quartiere Vomero. E c'è anche il comune di Napoli dietro questa iniziativa, come ha sottolineato il sindaco Luigi De Magistris, presente insieme a Ilaria Cucchi all'inaugurazione del murales"Con Jorit stiamo facendo tante cose in città per la creatività urbana e per la street art e questo mi riempie d'orgoglio perchè è un modo per portare messaggi forti e bellezza anche in luoghi complicati. E poi oggi sono lieto di dare il benvenuto a Ilaria. La seguo da molti anni e so quanto è stata ed è determinante per la giustizia e la verità di una pagina ignobile e criminale che ha contraddistinoto la storia istituzionale del nostro paese, la morte e l'omicidio di Stefano Cucchi", ha dichiarato.La realizzazione del murales rientra nel progetto delle Politiche sociali del Comune di Napoli, in collaborazione con la cooperativa La Locomotiva, La città dei ragazzi. A lavorare con Jorit sono stati un gruppo di giovani napoletani che con lui hanno condiviso la scelta del soggetto. Sulle mura dell'immobile non solo il volto di Ilaria Cucchi, ma anche quello del Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, con una sua celebre frase sul valore della lotta e della tolleranza. Dei valori che hanno ispirato anche le azioni di Ilaria Cucchi."Mi rendo conto che forse cominciamo a dar fastidio per quello che rappresentiamo. Noi rappresentiamo la legalità, l'onestà. Noi portiamo avanti una battaglia di civiltà nell'interesse nostro ma anche nell'interesse di tutti. Anche dei figli di chi commette reati terribili e indossa una divisa", ha concluso.