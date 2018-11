A Palermo il Live in motion di Michelin per mobilità sostenibile

Palermo, 29 nov. (askanews) - Ha fatto tappa alla Scuola Politecnica dell'Università di Palermo "Live in motion", il progetto di Michelin per invitare i giovani universitari a mettere in campo le idee più innovative sulla mobilità del futuro, sicura e sostenibile.Si stima che i veicoli in circolazione siano destinati a aumentare, fino a raggiungere il miliardo e mezzo nel 2020. "Live in motion" ha visto impegnati gli studenti dai 19 ai 25 anni di tre atenei: i Politecnici di Milano e Torino e l'Università degli Studi di Palermo, chiamati a presentare e sviluppare progetti su sicurezza stradale e sostenibilità nel campo della mobilità. Ha vinto un team di Palermo, composto da Giorgio Gullo, Francesco Pravatà e Alessandro Augello, con questa idea: "Un sistema che permette di monitorare lo stato della gomma con un led a infrarosso percepito dai fotorilevatori, che mostra la variazione del comportamento del pneumatico in real time". "E' importante per la sicurezza e le emissioni Co2, molto inquinamento in parte dipende anche da pneumatici usurati e potrebbe aumentare la percezione dell'auto andando verso la guida autonoma".