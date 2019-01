A Panama si chiude la Gmg, il Papa: la prossima a Lisbona

Panama, (askanews) - Concluse a Panama la Giornata Mondiale della Gioventù e il viaggio di Papa Francesco nel paese centroamericano. Alla messa finale, al Metro Park, l'immensa spianata nella periferia di Panama, hanno partecipato oltre 700mila pellegrini provenienti da tutto il mondo. I canti e i balli, lo sventolio di bandiere, la musica pop e il rock cristiano si alternano con la preghiera, il silenzio, l'adorazione. Il Papa ascolta, commosso, le testimonianze di alcuni giovani. Poi prende la parola e li invita a non considerare la vita una "applicazione da scaricare". Francesco fa breccia nel cuore dei giovani. Lunghi applausi e cori lo interrompono numerose volte. "Maria è la 'influencer' di Dio - dice Bergoglio -. Maria non ha comprato una assicurazione sulla vita! Maria si è messa in gioco, e per questo è forte, per questo è una influencer, è l influencer di Dio! Il 'sì' e il desiderio di servire sono stati più forti dei dubbi e delle difficoltà".Nella sua omelia, il Papa ha esortato i giovani a vivere la loro età non come in una "sala d'attesa", ma vivendo l'oggi. "Cari giovani - ha sottolineato il Papa - non siete il futuro, ma il presente, non siete il futuro di Dio ma l'adesso di Dio".Al termine della messa l'annuncio della prossima Giornata Mondiale della Gioventù, che si terrà in Portogallo, tra Lisbona e Fatima, nel 2022.