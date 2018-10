A Roma due uomini fermati per l'omicidio di Desirée

Roma (askanews) - Svolta nelle indagini sull'omicidio di Desirée, la ragazza violentata e uccisa da un gruppo di persone nel quartiere romano di San Lorenzo.La squadra mobile di Roma e del commissariato San Lorenzo nella notte hanno eseguito il decreto di fermo nei confronti di due uomini di origine senegalese, uno di 27 e uno di 43 anni ritenuti responsabili, "in concorso con altri soggetti in via di identificazione", di "violenza sessuale di gruppo, cessione di stupefacenti, omicidio volontario" della ragazza di 16 anni.Secondo quanto accertato finora i fermati insieme a complici ancora da individuare nel pomeriggio del 18 ottobre avrebbero somministrato sostanze stupefacenti alla minore in modo da ridurla in stato di incoscienza e ne hanno abusato sessualmente, provocandone la morte avvenuta nella notte del 19 ottobre.