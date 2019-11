Roma, 9 nov. (askanews) - Dopo l'incendio alla libreria Pecora Elettrica a Centocelle, nella periferia est di Roma, questa notte, sempre nello stesso quartiere, in via dei Ciclamini, è stato distrutto dalla fiamme il bar Baraka Bistrot che aveva riaperto da poco e che aveva manifestato "solidarietà agli amici compagni de #LaPecoraElettrica". Il video amatoriale postato su Facebook durante l'intervento dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio.