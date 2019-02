A Sanremo arriva il 5G di Tim, la realtà virtuale al Festival

Sanremo, 8 feb. (askanews) - Le prime antenne 5G a Sanremo sono state accese in occasione del Festival grazie a TIM, sponsor unico della kermesse canora. Una iniziativa - dicono dall'azienda che "darà un forte impulso al processo di consolidamento della nuova tecnologia".E in occasione del Festival di Sanremo TIM ha predisposto al Forte Santa Tecla e presso la Casa SIAE la possibilità di esplorare le nuove frontiere del turismo digitale che consentono di visitare grazie alla realtà virtuale, alcuni dei luoghi di principale interesse turistico ricostruiti in digitale. Il visitatore, indossando un visore, potrà realizzare un tour immersivo di Piazza Navona a Roma e delle Gallerie del Museo Pietro Micca a Torino.Si potranno così esplorare aree attualmente non accessibili al pubblico, avvicinarsi alle pareti, toccare gli oggetti e vivere un'esperienza immersiva interagendo anche con visitatori che si trovano fisicamente in altri luoghi. Una guida coinvolgerà i partecipanti alla visita, attraverso un menu di "comandi speciali" che permetteranno di migliorare l'esperienza.