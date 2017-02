A S.Valentino no a violenze sulle donne: "... questo non è amore"

Roma, (askanews) - Nel giorno degli innamorati, san Valentino, la polizia, con la campagna "... questo non è amore" vuole esprimere vicinanza alle donne. In tutte le province italiane sono previsti camper, pullman, gazebo e altri momenti d'incontro volti a rompere l'isolamento e il dolore delle vittime di violenza di genere, offrendo il supporto di un'equipe di operatori e personale specializzato, in prevalenza donne, tra medici, psicologi e rappresentanti di centri antiviolenza.Il progetto contro la violenza di genere, partito a luglio del 2016, in circa sei mesi in 22 province italiane ha consentito di contattare oltre 18.600 persone, in maggioranza donne, diffondendo informazioni sugli strumenti di tutela, e di intervenire su situazioni di violenza e stalking che diversamente sarebbero potute rimanere ingabbiate nel dolore domestico. Ogni tre giorni e mezzo, secondo i dati della polizia, avviene in media l'omicidio di una donna in ambito familiare o comunque affettivo, mentre ogni giorno, sempre ai danni di donne, si registrano 23 atti persecutori, 28 maltrattamenti, 16 episodi di percosse, 9 di violenze sessuali.Questo il messaggio della campagna: se ti ricatta... non è amore. Se minaccia te o i tuoi figli... non è amore. Se ti isola, umilia, offende... non è amore. Se ti perseguita con mail e sms ossessivi... non è amore. Se ti prende con violenza quando non vuoi... non è amore. Se ti chiede "l'ultimo appuntamento"... non è amore". Se ti uccide... non è amore.