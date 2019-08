A Taormina il murales di Carola "protettrice dei rifugiati"

Milano, 6 ago. (askanews) - Tvboy sbarca a Taormina. Lo street artist ha realizzato nella città siciliana tre murales che vedono protagonisti il cantante Mahmood, Carola Rackete e Andrea Camilleri, in via Crocifisso.A legare le tre opere il tema dell'integrazione e dell'immigrazione: così la capitana della Sea Watch diventa "Santa Carola protettrice dei rifugiati" ed è ritratta mentre tiene in braccio un bambino. Il cantante di "Soldi" diventa San Mahmood, mentre nel ritratto dello scrittore Camilleri viene ricordata la sua citazione "L'altro non è altro che me stesso allo specchio".