A Tokyo si simula evacuazione in caso di attacco missilistico

Roma, (askanews) - Centinana di giapponesi hanno preso parte a Tokyo a una simulazione di piano d'evacuazione in caso di un attacco missilistico. Questo primo test è stato deciso dopo le crescenti minacce da parte della Corea del Nord, nonostante ci sia aria di disgelo tra le due Coree in vista delle Olimpiadi di Pyeongchang.I volontari che hanno partecipato a questa prima esercitazione in un parco divertimenti al suono delle sirene hanno compostamente sgomberato l'area, tutti in fila, seguendo le indicazioni degli addetti alla sicurezza.