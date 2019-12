Acea Run Rome Marathon, la maratona di Roma nel 2020 si rinnova

Roma, 17 dic. (askanews) - "Un appuntamento importantissimo quello della maratona di Roma, quest'anno completamente rinnovata, abbiamo tre importanti partner che corrono con noi. L'appuntamento è il 29 marzo, siete tutti invitati per correre 42 km nel percorso più bello del mondo".Così la sindaca di Roma Virginia Raggi ha presentato l'Acea Run Rome The Marathon che si correrà il 29 marzo 2020. Novità per la più grande maratona d'Italia già nel nome e nel logo e nell'organizzazione che dopo anni è stata aggiudicata con bando pubblico (affidata a Infront, Corriere dello Sport-Stadio, Italia Marathon Club e Atielle), title sponsor sempre Acea.Un percorso unico per una corsa che punta a diventare la maratona per eccellenza e ad attirare sempre più atleti da tutto il mondo con i suoi 42,195 km dai Fori Imperiali attraverso i luoghi storici e più suggestivi del centro storico e che nel 2020 si presenta con molte novità: tra cui la Fun Run, la stracittadina di 4,5 km anticipata a sabato 28 marzo, aperta a chi vuole divertirsi nel centro storico, famiglie, bambini, camminatori. Ci sarà poi la Run4Rome Relay, la staffetta: 10 km circa da suddividere in un team di 4 persone, per chi non se la sente di correre tutti i 42 km ma vuole esserci.Inoltre, la medaglia, con la cupola del Pantheon e per la prima volta il programma Get Ready, 18 incontri gratuiti da dicembre al giorno della maratona che interesseranno tutta la città, da Nord a Sud, per prepararsi alla competizione, rivolto ad atleti e neofiti.Testimonial dell'evento, due atleti d'eccezione: Franca Fiacconi, vincitrice della Maratona di Roma nel '98 e unica donna italiana ad aver vinto la New York City Marathon e Giorgio Calcaterra tre volte campione del mondo di ultramaratona 100km e molte volte finisher di quella di Roma. "E' la 'The Marathon' quindi la maratona, questo mi aspetto, che cresca sempre di più e sia un bel giorno pieno di allegria e sport, io ci sarò e spero che ci sarete anche voi"