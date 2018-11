Ad Alba tartufo bianco da record, venduto per 85mila euro

Roma, (askanews) - Un tartufo bianco del peso di 880 grammi è stato venduto alla cifra stratosferica di 85mila euro alla 19esima edizione dell'Asta Mondiale del Tartufo Bianco di Alba, al Castello di Grinzane Cavour.Ad Alba, in Piemonte, da 88 anni si tiene la più importante e prestigiosa asta legata a questo pregiato prodotto del territorio, e vi partecipano in collegamento anche i ristoranti più famosi del mondo che cercano di conquistare i super tartufi. Una vetrina, insomma, per l'alta gastronomia e le eccellenze italiane apprezzate in tutto il mondo.Ad aggiudicarsi il tartufo più pregiato del 2018 è stato un imprenditore di Hong Kong che è rimasto anonimo.Quest'anno, secondo gli esperti, grazie alle abbondanti piogge estive è stata un'annata ottimale per il famoso tartufo bianco d'Alba, nel 2017, invece, a causa della forte siccità il raccolto era stato misero.