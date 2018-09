Roma, 22 set. (askanews) - In queste immagini pubblicate sulla pagina Facebook di Potere al Popolo, qualche momento degli scontri al quartiere Libertà di Bari ieri sera, dove una manifestazione di "Mai con Salvini" è stata aggredita da un gruppo di attivisti di Casapound. Due manifestanti sono finiti in ospedale, mentre una trentina di attivisti di Casapound sono stati identificati in Questura.