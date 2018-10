Aggressione Striscia la Notizia, sgomberati alloggi a Palermo

Palermo, (askanews) - Sgomberato, a Palermo, un immobile in via Giuseppe Savagnone occupato abusivamente da numerose famiglie. La struttura è stata recentemente teatro dell'aggressione all'inviata di Striscia La Notizia Stefania Petyx, giunta per raccontare la storia dell'immobile occupato.Ad andare via dovranno essere indistintamente tutti gli occupanti dell'edificio in cui è avvenuta l'aggressione. Altre famiglie che si sono rivolte al Tar di Palermo, potranno restare negli alloggi in attesa che sia il tribunale a pronunciarsi.Le 13 famiglie che occupano da giugno l'edificio hanno lanciato un appello al sindaco di Palermo Leoluca Orlando, prendendo le distanze dagli autori dell'aggressione, e chiedendo di restare nelle loro strutture, vecchi uffici diventate poi abitazioni."Non abbiamo dove andare a dormire, abbiamo bambini abbiamo difficoltà economiche. Cerchiamo l'aiuto del sindaco e di tutto Palermo, di dare una forza. Non abbiamo lavoro. Noi non abbiamo sbagliato, non siamo quella famiglia, se ci buttano fuori non sappiamo dove andare".