Ai Vigili del Fuoco 380mila litri di gasolio sequestrato da Gdf

Roma (askanews) - Dalla malavita organizzata ai Vigili del Fuoco impegnati nella rimozione delle macerie nei luoghi colpiti dai recenti terremoti e nelle zone dell'Hotel Rigopiano. I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su autorizzazione della Procura della Repubblica capitolina, hanno infatti avviato le operazioni di assegnazione di 380mila litri di gasolio per il rifornimento dei mezzi di soccorso.L'assegnazione del prodotto è frutto dell'applicazione di una innovativa norma che prevede la possibilità per l'Autorità Giudiziaria di "affidare in custodia giudiziale alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ove ne facciano richiesta, per l'impiego nelle relative attività, i prodotti energetici, sottoposti a sequestro penale".Il gasolio che verrà utilizzato per i soccorsi è stato sequestrato, tra il novembre del 2012 ed il maggio del 2014, nell'ambito dell'operazione del Nucleo di Polizia Tributaria di Roma denominata 'Sturm Oil', che ha scoperto una rete internazionale per il contrabbando e la vendita in nero di Gasolio.