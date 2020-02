Al via la 25esima edizione della Milano Tattoo convention

Milano, 6 feb. (askanews) - Festa della creatività a Milano, quella che fiorisce sulla pelle delle migliaia di appassionati di tatuaggi. Dal 7 al 9 febbraio torna a Fiera Milano City la Tatto Convention che riunisce più di cinquecento artisti, provenienti da tutto il mondo e in rappresentanza di ogni stile di tatuaggio.Quest'anno si festeggia un traguardo importante, il 25esimo anniversario di una manifestazione sempre premiata dal pubblico, che ogni anno richiama più di 20.000 appassionati dell'arte del tatuaggio e arrivano non solo da tutta Italia ma anche anche da molti paesi europei.A contorno dei tatuatori musica, spettacoli e gli immancabili tattoo contest che si terranno nei tre giorni di manifestazione e premieranno i migliori lavori eseguiti durante la convention nelle varie categorie. Il più importante è il Best of show ovvero il miglior tatuaggio eseguito in convention.