Al via la stagione sciistica, ma in molte zone la neve non c'è

Roma, (askanews) - La stagione sciistica è iniziata ma in molte parti dell'Italia settentrionale, gli sciatori sono rimasti a bocca asciutta. O al massimo si devono accontentare della neve artificiale sparata sulle piste.Queste immagini, ad esempio, arrivano da Falcade, nelle Dolomiti bellunesi: tanto sole e molti i turisti, ma solamente neve artificiale. Qui siamo al passo San Pellegrino, sopra Falcade, le piste sono tutte aperte, grazie alla neve sparata coi cannoni. E' andata meglio a chi ha scelto il Piemonte. A Sauze d'Oulx, a San Sicario e Sestrière, impianti della Via Lattea aperti, sole e neve vera che si conserva grazie alle temperature che si aggirano intorno allo zero nella notte.