Al via sgombero dentro ex scuola Cardinal Capranica a Primavalle

Roma, 15 lug. (askanews) - I poliziotti in tenuta antisommossa sono entrati nella ex scuola cardinal Capranica, nel quartiere romano di Primavalle, per sgomberare 78 famiglie occupanti. Lo hanno riferito gli attivisti che sostengono gli occupanti. Le forze dell'ordine, è stato riferito, sono dentro l'edificio e sono salite ai piani superiori. Una parte dei circa 70 minorenni presenti sono già scesi.Per le strade di Primavalle gli attivisti hanno organizzato un corteo alla quale partecipano centinaia di persone.