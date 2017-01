All'interno dell'hotel Rigopiano, i corridoi invasi dalla neve

Farindola (askanews) - I soccorritori sono riusciti a entrare all'interno dell'hotel Rigopiano, nel pescarese, travolto da una valanga provocata dalle forti nevicate e dalle scosse di terrremoto che, nelle ultime ore, hanno colpito il Centro Italia.Nelle immagini della Guardia di Finanza, si vede la hall dell'albergo per metà accartocciata su se stessa e invasa dalla neve e per metà completamente libera. Alcuni corridoi sono bloccati da alti cumuli di neve portati dalla forza dirompente della valanga fin dentro le stanze. Alcune zone dell'albergo sono totalmente sepolte e in quelle più libere si vedono mobili rotti e macerie. Nessuna traccia di persone, finora i soccorritori hanno estratto il corpo di una vittima, ma hanno comunicato di non aver sentito voci o richiami di aiuto. All'interno dell'albergo ci sarebbe intrappolata circa una trentina di persone, fra cui alcuni bambini.