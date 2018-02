Alla Luiss la nuova laurea in "Management & Computer Science"

Roma, (askanews) - L'Università LUISS Guido Carli amplia la propria offerta formativa con l'introduzione del nuovo Corso di Laurea Triennale in "Management & Computer Science", che partirà ufficialmente da settembre 2018.All'interno del corso sarà presente la prima cattedra universitaria in "Machine Learning and Artificial Intelligence", sviluppata dalla LUISS in collaborazione con Vetrya, gruppo italiano quotato in Borsa e leader riconosciuto nello sviluppo di servizi digital, applicazioni e soluzioni broadband, da anni sul podio del premio "Great place to work. Un ottimo posto dove lavorare".La presentazione ufficiale del nuovo Corso di Laurea ha avuto luogo a Villa Blanc, sede della LUISS Business School, nell'evento dal titolo "Digital ergo sum: il nuovo approccio formativo tra Social e Data Science".Il rettore dell'Università LUISS, Paola Severino, ha spiegato: "Dobbiamo creare nuove figure professionali che su una base tradizionale costruiscano dei concetti assolutamente nuovi, mettere insieme il management, cioè la capacità di amministrare un'impresa e la capacità di elaborare dati digitali. Credo che questo sia un compito importantissimo: l'idea che una università se lo assuma come compito di formazione dei nostri giovani".Per Luca Tomassini, presidente e amministratore delegato diVetrya, il corso "è importantissimo perché c'è la consapevolezza che il mondo del lavoro cambia e quindi il mondo della formazionecambia. Luiss è stata attenta a questo cambiamento e ha lanciatoquesto noovo corso, all'interno del quale c'è una specificacattedra che riguarda l'intelligenza artificiale e il MachineLearning, che abbiamo promosso come gruppo Vetrya".Per iscriversi al nuovo percorso formativo occorre superare iltest di ingresso, che si terrà a Roma e in altre 25 città ilprossimo 19 aprile.