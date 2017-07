Allarme incendi: centinaia di interventi, Sicilia ad alto rischio

Milano (askanews) - I vigili del fuoco sono impegnati in quasi 700 interventi da Nord a Sud dell'italia. Di questi 476 riguardano incendi di vegetazione. Numeri che raccontano un'emergenza che sta devastando ettari ed ettari di territorio, mettendo in pericolo le case, in fuga abitanti e turisti.Le regioni più colpite sono la Puglia, la Calabria, la Campania, dove sono andate a fuoco ettari di pinete sulle pendici del Vesuvio da cui si è sprigionata uan colonna di fumo altissima, e soprattutto la Sicilia, dove ancora in giornata il rischio è altissimo. Le alte temperature e il forte vento di scirocco che alimenta le fiamme fanno sì che l'allerta sia al massimo in tutte le province siciliane. Nelle scorse ore lasituazione più drammatica in provincia di Trapani, a San Vito Lo Capo, dove i turisi sono stati salvati grazie a decine di barche.