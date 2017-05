Allarme terrorismo a Parigi, evacuata la Gare du Nord

Parigi (askanews) - A poco più di 24 ore dall'elezione del nuovo presidente Emmanuel Macron, è scattato un allarme terrorismo a Parigi. Nella notte la stazione ferroviaria Gare du Nord è stata evacuata per un'imponente operazione di polizia: agenti delle forze speciali sono arrivati in massa per verificare la presenza di tre persone, presunti terroristi, su un treno proveniente dal Nord della Francia.L'operazione si è conclusa intorno all'1:50 senza alcun risultato. Le persone ricercate erano un cittadino afgano e due cittadini belgi, di cui la polizia ha diffuso le foto. Non è stato detto on chiarezza dalle forze dell'ordine francesi, cosa abbia fatto scattare l'allarme, ma alcune fonti parlano di una segnalazione dei servizi segreti di paesi alleati.