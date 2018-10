Allerta maltempo al Nord, 12 morti e centinaia di sfollati

Milano (askanews) - Il maltempo che ha colpito il centro e il Nord Italia negli ultimi due giorni ha ucciso 12 persone. Un bilancio pesante a cui si aggiungono le centinaia di persone sfollate, i danni a case, strade e agricoltura e i disagi per tutti.Queste immagini, girate dai Vigili del Fuoco, arrivano dalla Liguria, una delle regioni più colpite insieme con Toscana, Veneto e Trentino, e mostrano i danni provocati dalla pioggia e dal vento lungo la costa del levante ligure; qui siamo in zona Rapallo e Portofino, isolata per il crollo di alcuni tratti di strada.Sono più di 9.000 gli interventi di soccorso effettuati da oltre 6.000 Vigili del fuoco operativi su tutto il territorio italiano fino alla serata del 30. L'allerta è rimasta rossa in alcune zone del Veneto e del Trentino Alto Adige, mentre è stata declassata ad arancione in Liguria.