Ambiente, G. Barilla: politica più attenta ai voti che a urgenze

Milano, 3 dic. (askanews) - "La politica non è così attenta ai moniti della scienza: la scienza ci sta dicendo che non c'è più tempo, che c'è un'urgenza straordinaria, ma il legislatore non appare così in urgenza, è attento a prendere consenso dall'elettorato piuttosto che a risolvere le grandi tematiche estremamente urgenti". Così Guido Barilla, presidente del gruppo alimentare e della Fondazione omonima, ha parlato a proposito del ruolo dei governi nel tentativo di arginare l'emergenza ambientale durante il suo intervento a conclusione della mattinata di lavori al decimo Forum internazionale su alimentazione e nutrizione.