Ambiente, Napoli: rimosso blocco attivisti "Fridays for future"

Napoli, 2 dic. (askanews) - E' stato rimosso il blocco degli attivisti di "Fridays for future" che questa mattina aveva bloccato l'ingresso di Castel dell'Ovo. A Napoli è in corso la conferenza delle parti aderenti alla convenzione di Barcellona per la protezione dell'ambiente marino e delle regioni costiere del Mediterraneo. "La protesta pacifica dei ragazzi, adolescenti o poco più di ventenni, è stata repressa dalle forze dell'ordine che hanno avuto una reazione esagerata" ha dichiarato Alessandro Giannì, direttore delle campagne di Greenpeace Italia."I governi del Mediterraneo hanno fatto ben poco per salvare i nostri mari, non c'è più tempo da perdere. Greenpeace partecipa tra gli osservatori alla Conferenza e nei documenti che abbiamo potuto visionare al momento non troviamo decisioni concrete, non c'è nulla di serio mentre il nostro mare muore. Se anche i ragazzi avessero bloccato la Cop la differenza probabilmente non si sarebbe sentita".