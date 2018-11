Ambiente, Ronchi: bene riciclo rifiuti, ora salto qualità

Rimini, (askanews) - "Abbiamo raggiunto un certo livello di raccolta e riciclo nei rifiuti. Il passaggio all'economia circolare è un ulteriore salto di qualità". Lo ha detto ad Askanews Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, a margine di un incontro nello stand Conai a Ecomondo."In questo salto - ha proseguito Ero Ronchi - non mancano le difficoltà che sono di tipo impiantistico, tecnologico, normativo; servirebbe quindi un'interlocuzione politico-legislativa adeguata a questo salto di qualità". Per ora, secondo il presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, si registra una "difficoltà, non solo settore industriale, ma anche di tipo normativo", legata alla "capacità di tradurre questo salto in norme che aiutino e che non rallentino il processo di cambiamento che è in atto".