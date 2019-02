Ancora problemi per la Sea Watch: deve restare a Catania

Catania, 1 feb. (askanews) - L'odissea della nave Ong Sea Watch non è ancora finita. Dopo aver salvato 47 migranti nel Mediterraneo e aver aspettato per giorni al largo del porto di Siracusa il permesso di sbarcare e infine aver raggiunto Catania, ora non può più lasciare il porto."Le autorità, sotto chiara pressione politica, sono alla ricerca di ogni pretesto tecnico per fermare l'attività di soccorso in mare", ha denunciato l'equipaggio di Sea Watch via Twitter.La Guardia Costiera ha poi spiegato di aver rilevato sulla nave "una serie di non conformità relative sia alla sicurezza della navigazione che al rispetto della normativa in materia di tutela dell'ambiente marino" che "non permettono la partenza dell unità fino alla loro risoluzione" e che "dovranno essere risolte anche con l'intervento dell'Amministrazione di bandiera", cioè l'Olanda.