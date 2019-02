Andrea Bocelli e Ed Sheeran duettano in "Amo soltanto te"

Milano, 23 feb. (askanews) - Reduce dal trionfo di una tournée sold-out in America e Messico con due date straordinarie al Metropolitan Opera House, Andrea Bocelli pubblica il nuovo video di "Amo soltanto te", brano in cui duetta nuovamente con Ed Sheeran dopo il successo mondiale di "Perfect Symphony", che ha avuto 180 milioni di visualizzazioni.Estratto da "Sì" (Sugar), album del tenore che lo ha fatto entrare nella storia della musica, con il debutto al n.1 sia della classifica americana che inglese, "Amo soltanto te" (https://bit.ly/2GCoyNn), ha riunito un cast d'eccezione che accanto a Bocelli ed Ed Sheeran conta anche la firma di Tiziano Ferro, che ha scritto il testo italiano del pezzo (in inglese composto appositamente per il tenore dallo stesso Ed Sheeran con il fratello Matthew).Il video del brano ha per protagonisti degli attori bambini che cantano e suonano come versioni più piccole delle due star. Girata nella pittoresca Villa Arvedi a Verona, la clip mostra un mini-Andrea e un mini-Ed mentre si esibiscono al matrimonio dei loro amici più stretti, metafora di un amore eterno e senza confini di cui parla il brano.