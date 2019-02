Appalti truccati nel Siracusano, arrestato sindaco di Melilli

Milano, 13 feb. (askanews) - Un giro di appalti truccati nel Comune di Melilli, in provincia di Siracusa, con l'affidamento di servizi e lavori da parte degli uffici comunali a imprenditori compiacenti è stato scoperto dalla Polizia di Priolo Gargallo. Gli agenti, su delega della Procura di Siracusa, hanno arrestato e messo ai domiciliari il sindaco di Melilli Giuseppe Carta, 34 anni, e l'ex assessore ai Lavori pubblici, Sebastiano Elia, di 43 anni. Divieto di dimora a Melilli e Francofonte, invece, è stato notificato al sindaco di Francofonte, Daniele Lentini.Nelle indagini sono coinvolti anche due dipendenti del Comune di Melilli e quattro imprenditori.I quattro imprenditori sono accusati, a vario titolo, di diversi illeciti commessi nell'ambito di procedure di affidamento di lavori e servizi, il sindaco Carta e l'assessore Elia avrebbero gestito in modo "arbitrario e per il soddisfacimento di interessi particolari le procedure amministrative". Per il gip, il sindaco Carta sarebbe stato il "promotore e capo del consesso organizzato per sfruttare il potere connesso al suo ruolo politico ed a quello di Elia, in modo da influenzare la scelta dei soggetti imprenditoriali selezionati come contraenti del Comune".