Appuntamento in Grecia, Creta patria dei single di tutta Europa

Milano (askanews) - Creta patria dei single di tutta Europa. È proprio sull'isola greca che si daranno appuntamento dal 30 settembre al 7 ottobre centinaia di persone in cerca dell'anima gemella provenienti da Francia, Germania, Italia, Regno Unito, Spagna, Olanda e Paesi Nordici. L'evento è organizzato in collaborazione con Alpitour dalla piattaforma online Meetic, che invita i suoi iscritti a mettere da parte il corteggiamento virtuale per qualche tempo per concentrarsi su quello reale.Il luogo scelto per il raduno si single è Bravo Istron Bay di Villaggi Bravo a Creta, nella baia di Mirabello, conosciuta con il nome di "rifugio degli Dei". Una definizione incoraggiante per chi spera di trovare l'amore.