Aprire un ostello in ex casa cantoniera, il sogno degli under 40

Milano (askanews) - Se fino a qualche tempo fa il sogno di un quarantenne poteva essere quello di scappare su una spiaggia caraibica e aprire con pochi soldi un bar, oggi ci si può accontentare di un'ex casa cantoniera in Toscana. Lo dimostra l'interesse per i primi 46 immobili di questo tipo, tra i quali anche caselli idraulici, bunker e perfino un'ex Casa del Fascio, che lo Stato assegnerà gratuitamente per nove anni a imprese, cooperative e associazioni.Il bando aprirà il 24 luglio, ma intanto, l'Agenzia del Demanio è stata sommersa dalle manifestazioni d'interesse che hanno sorpreso anche il suo direttore Strategie immobiliari e innovazione, Stefano Mantella. "Speravamo fosse un successo, non lo aspettavamo di queste dimensioni, visto che le compilazioni sono state più di 25.000, 6.000 delle quali dall'estero, quindi questi beni, seppur definiti minori e in località secondarie, hanno fatto registrare, almeno in una fase di consultazione, hanno un ottimo riscontro".Gli immobili sono tutti collocati lungo itinerari storico-religiosi o ciclopedonali e a promuoverne il riuso c'è anche il Touring club italiano, con il direttore generale Lamberto Mancini: "Qui siamo veramente in un momento di un'offerta nuova, stiamo offrendo qualcosa di nuovo. Lo stanno facendo le istituzioni e noi del Tci partecipiamo con piacere perché questi percorsi spirituali e religiosi, più le ciclovie, sono un'innervatura che noi da decenni, forse da secoli, spingiamo".In autunno seguiranno i bandi per le concessioni di valorizzazione fino a 50 anni degli immobili di maggior pregio, tra i quali castelli e ville, per arrivare a 103 immobili complessivi.