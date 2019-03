Arrestati vertici di Blutec: distratti soldi per Termini Imerese

Palermo, 12 mar. (askanews) - Sono stati arrestati il presidente e l'amministratore delegato della Blutec Spa, la società che controlla l'ex stabilimento Fiat di Termini Imerese e che avrebbe dovuto far partire un grande piano di rilancio per il sito per cui aveva ricevuto fondi pubblici.Invece l'indagine dalla Guardia di Finanza della città in provincia di Palermo ha scoperto che i finanziamenti ricevuti dallo Stato venivano usati per altri scopi, cosa che ha portato entrambi ad una accusa per malversazione a danno dello Stato a cui si è aggiunta una misura interdittiva con il divieto di esercitare imprese e uffici direttivi per 12 mesi.È stato anche emesso un decreto di sequestro preventivo dell'intero complesso aziendale e delle relative quote sociali della Blutec Spa e delle disponibilità finanziarie, immobiliari e mobiliari degli indagati per un importo di oltre 16,5 milioni di euro.