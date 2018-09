Arrestato il tifoso romanista che ha spinto donna all'Olimpico

Roma, (askanews) - E' stato arrestato il tifoso romanista che ha spinto una donna dalle scale della curva nord dell'Olimpico all'inizio del secondo tempo della partita Roma-Frosinone, facendola cadere violentemente dalla scalinata di accesso alla curva. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Digos con l'aiuto dei colleghi del commissariato Prati.Il gesto sarebbe scaturito da una discussione nata a causa di un tatuaggio con lo stemma del Liverpool che il marito della donna aveva su una gamba. L'uomo era stato accerchiato da altri tifosi, tra cui l'arrestato, e la donna era corsa in suo aiuto.Il tifoso romanista era poi tornato tranquillamente ad assistere al secondo tempo, mentre la donna era stata trasportata in ospedale per le cure mediche e giudicata guaribile in 30 giorni.L'uomo è stato arrestato grazie ai filmati dell'impianto di sorveglianza dello stadio.