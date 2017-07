Arriva "Gusti Bus", autobus ristorante per la cucina italiana

Roma (askanews) - Si chiama "Gusti Bus" ed è il primo e unico autobus-ristorante a due piani: al primo la cucina e al secondo una sala ristorante da 40 posti. Insieme ai Bus Platinum, super bus ad alto comfort, Gusti Bus è l'ultimo gioiello della società piemontese di autotrasporto Chiesa. "Abbiamo realizzato nelle nostre officine - dice Mattia Tropini, direttore Chiesa Group - un autobus di nuova concezione a due piani: al pano inferiore una vera e propria cucina come in un ristorante, al piano superiore una sala da 40 posti. Oltre a questo abbiamo la possibilità di servire 60 persone a terra sotto quattro gazebi. Nostro nuovo prodotto sono gli autobus a due piani Platinum Group da 66 posti con uno spazio veramente notevole tra un sedile e l'altro, tutti sedili chaise long che consentono di stendersi come nelle business class degli aerei. Per il futuro stiamo preparando dei collegamenti di linea da torino e Milano verso destinazioni italiane e internazionali". "Siamo partiti nel 1963 - dice Silvana Chiesa, fondatrice e presidente di Chiesa Group - con i collegamenti tra le dodici frazioni e la città di Carmagnola. Poi abbiamo inventato il noleggio e oggi abbiamo 80 mezzi tra noleggio e linea, quattro agenzie di viaggio e un fatturato di 10 milioni. Proponiamo anche viaggi turistici in autobus e abbiamo già 58-60 mila clienti l'anno".