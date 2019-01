Atout France, focus sugli appuntamenti turistici del 2019

Roma, 29 gen. (askanews) - Barbara Lovato, responsabile della comunicazione di Atout France, l'agenzia per la promozione turistica della Francia, fa il punto ad askanews sui principali appuntamenti d'oltralpe nel 2019, con un focus particolare sull'attività della Costa Azzurra, prima destinazione turistica in Francia per il turismo italiano. Si comincia a fine marzo con il festival dei Giardini:"Quasi un milione di italiani ogni anno sceglie la Costa Azzurra - spiega Lovato -. E tra gli appuntamenti si segnala già a fine marzo, dal 28 fino al 30 aprile, molto apprezzato è il Festival dei Giardini giunto alla seconda edizione. Si tratta di 15 giardini effimeri a Cannes, Nizza, Antibes, Mentone, con una madrina d'eccezione per questo evento, che sarà Marina Picasso".Guardando più all'estate, la Costa Azzurra, aggiunge Barbara Lovato "Nizza celebra i 100 anni degli studi cinematografici de La Victorine, dopo essere passata con il suo Carnevale ed il Re del Cinema, un'estate dunque tutta all'insegna del cinema".Appuntamenti importanti poi non solo in Costa Azzurra, con le celebrazioni dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci. "Soprattutto la Valle della Loira parlerà di Leonardo - continua Lovato - che ha passato l'ultima parte della sua vita proprio in Francia, attraverso le visite ai castelli leonardeschi, dalla sua dimora di Clos Lucé al castello reale di Amboise dove c'è la sua tomba. Fino al castello di Chenonceau, il castello di Caterina de' Medici. Con eventi per tutta l'estate legati a Leonardo. Ma aggiungerei oltre alla Loira anche la Normandia come destinazione per il 2019. Infatti in Normandia si celebrano i 75 anni dello sbarco degli alleati. Il 6 giugno ci sarà così un grandissimo picnic ad Omaha beach. Insieme ad altri momenti per ricordare quell'evento storico così importante non solo per la Francia".Tornando alla Costa Azzurra, cosa ha di particolare per attrarre così tanti italiani?"A parte la vicinanza, ed i collegamenti, abbiamo un clima meraviglioso tutto l'anno, con tanti eventi ed opportunità in tante città da visitare. Ma non solo le città sono protagoniste, lo sono anche i villaggi, come Eze, Villefranche, Cap Ferrat, che fanno lo charme e l'eleganza della Costa Azzurra". Molti quindi gli appuntamenti in terra francese, anche in vista della prossima BIT, la borsa italiana del turismo".