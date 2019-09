Avellino, violenta esplosione in una fabbrica di batterie auto

Roma, 13 set. (askanews) - Una violenta esplosione è avvenuta all'interno di una fabbrica a Piano d'Ardine nella zona industriale di Avellino.Le immagini girate da alcuni passanti e diffuse sui social sono impressionanti: si vede lo stabilimento, che produce batterie per auto, completamente avvolto da enormi nubi nere.I vigili del fuoco sono al lavoro per mettere in sicurezza il sito ed evacuare gli stabilimenti vicini. Non è ancora chiaro se vi siano vittime o persone ferite. Nella zona si vedono fiamme altissime anche a chilometri di distanza e c'è una densa nuvola di fumo.