Baby gang ispirata ad "Arancia meccanica", 4 arresti a Milano

Milano (askanews) - Sono accusati di aver commesso 12 rapine violente, che mettevano a segno nascosti da passamontagna e indossando i guanti, nella zona di Quarto Oggiaro, dove in passato si erano già fatti notare dalla polizia per gli atti di bullismo negli oratori di quartiere: la polizia di Milano ha arrestato 4 ragazzi di 15, 16 e due di 17 anni che facevano parte di una baby gang ispirata al film "Arancia meccanica" per le modalità violente dei loro colpi. I quattro minori, cittadini italiani di origini egiziane ed albanesi, erano particolarmente violenti ed aggressivi nei confronti delle vittime, titolari di negozi e hotel ma anche passanti: i video di alcuni dei posti rapinati li mostrano in azione.In alcuni casi hanno ferito le persone colpendole alla testa con il calcio della pistola, in altri casi hanno fratturato un dito ad una vittima e causato contusioni varie. Le violenze miravano a dimostrare ai pregiudicati del quartiere le loro capacità criminali. Gli agenti nel corso delle perquisizioni hanno trovato armi, tra cui una carabina, un fucile a pompa e delle pistole oltre alla refurtiva dei colpi cioè soldi, bancomat, computer, smartphone e droga.