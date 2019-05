Banksy espone in incognito a Venezia e i vigili lo mandano via

Milano, 23 mag. (askanews) - Banksy ha esposto - ovviamente in forma anonima - in piazza a Venezia, ed è stato allontanato dalla polizia municipale. Lo mostra lo stesso street artist britannico in un video postato su Instagram e con una foto sul suo sito ufficiale, che mostra l'opera, intitolata "Venice in oil" e l'artista seduto accanto con il volto coperto da un giornale.L'installazione è un insieme di quadri che raffigurano una gigantesca nave da crociera che invade la laguna e incombe sui gondolieri. Commento di Banksy su Instagram: "Espongo alla Biennale di Venezia. Sebbene sia il più grande e prestigioso evento di arte nel mondo, per qualche motivo non sono mai stato invitato". Le immagini del video postato su Instagram mostrano Banksy, mai in volto, che monta tra altri artisti che espongono in piazza la sua opera, i dettagli dei quadri, i turisti che si fermano a guardarla, e poi l'arrivo della polizia municipale che lo fa sgombrare e lui che, cappello sciarpa e giaccone blu, che spinge via l'imballaggio delle sue opere, sullo sfondo di una gigantesca nave da crociera che arriva in laguna.