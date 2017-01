Bebe Vio a Sky Tg24: "Fate tutti il vaccino contro la meningite"

Roma, (askanews) - "Mia madre si era informata per far fare il vaccino per la meningite a me e i miei fratelli, ma alla Asl, quando avevo nove anni, ce lo hanno sconsigliato. Io dopo due anni ho avuto la malattia. È per questo che sto tanto lottando per farlo fare a tutti": così a Sky TG24 HD, ospite de "L'Incontro", Bebe Vio, schermitrice e campionessa paralimpica di fioretto, che ha perso braccia e gambe per la meningite, lancia il suo appello affinché le persone si vaccinino contro la malattia che l ha colpita. Il programma, condotto da Emilio Carelli, sarà in onda il 14 gennaio alle 21.30 sui canali 100 e 500 di Sky e su Sky TG24, canale 50 del Digitale Terrestre."Come consiglio - ha spiegato l'atleta - darei quello di fare il vaccino a tutti i bambini, ma anche agli adulti. Infatti anche i miei genitori lo hanno fatto. Se avessi fatto il vaccino - ha spiegato - non avrei avuto la malattia. Io adesso dico che è tutto bello, però so cosa si passa. Io ho avuto la fortuna di esserci, però il 97% delle persone di meningite muore. Di quel 3% che ci sono, molti sono depressi o chiusi in casa. Io sono la minima, minima parte di chi è riuscito a reagire".L'intervista sarà l'occasione per tracciare un ritratto a tutto tondo della schermitrice, che ha annunciato che dalla prossima settimana inizierà un nuovo lavoro come grafica e per questo andrà a vivere da sola. Bebe Vio mostrerà anche alcuni dei selfie che pubblica in rete con grande successo: da quello che fece il giro del mondo con il presidente Usa Barak Obama al più recente in cui ha immortalato il giorno in cui tutta la sua famiglia si è vaccinata contro la meningite.Tra le altre cose si parlerà del suo rapporto con lo sport, la sua visione della vita, i suoi progetti futuri, fino suo impegno nell associazione art4sport, che supporta i ragazzi portatori di protesi nello svolgimento dell attività sportiva.