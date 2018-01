Grand Popo (askanews) - Ogni anno sulle spiagge della città di Grand Popo, nel Benin, va in scena una festa particolare che richiama centinaia di persone. Quella di mettere in acqua decine e decine di esemplari di tartarughe marine. Sulle spiagge ogni anno le tartarughe depongono le uova. La comunità locale con una grande festa aiuta questi esemplari a prendere la via del mare senza che restino impigliati nelle reti dei pescatori.