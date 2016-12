Biglietto Malpensa Express si compra passando carta sui tornelli

Milano (askanews) - Dopo l'apertura nei giorni scorsi del nuovo collegamento con il terminal 2, il Malpensa Express, cioè il treno che unisce il principale aeroporto milanese e il centro della città, si arricchisce di un nuovo servizio che permette l'acquisto del biglietto con il semplice passaggio di una carta di pagamento abilitata sul tornello. In alternativa, oltre al biglietto cartaceo tradizionale, si potrà usare anche uno smartphone con tecnologia Nfc. Un'innovazione che l'amministratore delegato di Trenord, Cinzia Farisè, vuole estendere al resto della rete: "In questo momento si tratta di una sperimentazione che durerà un anno perché la volontà è quella di testare per bene questo meccanismo. Solo ieri, mentre allestivamo i tornelli, molti clienti si sono affacciati per chiedere se era già attivo".Attualmente, in Europa, solo Bratislava, Bucarest, Londra, Madrid e San Pietroburgo hanno lanciato pagamenti contactlessnell'area dei trasporti metropolitani, mentre in Italia è il primo esempio in assoluto. Si tratta comunque di una tecnologia destinata a far aumentare il numero già crescente dei passeggeri sui treni locali lombardi. "Siamo a quota 730.000 clienti trasportati al giorno, con una mutazione importante che fa sì che oggi abbiamo anche un 4 per cento in più a novembre su novembre nel fine settimana che fa scopa con una crescita del 9 per cento lo scorso anno a valle di Expo". Il servizio è stato per ora attivato in otto tra tornelli e totem presenti nelle stazioni di Cadorna, Centrale, Garibaldi e Malpensa.