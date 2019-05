Bimbo di due anni trovato morto in casa a Milano: è stato ucciso

Milano, 22 mag. (askanews) - Potrebbe essere morto per le botte ricevute il bambino di due anni, trovato senza vita a Milano nell'appartamento che la famiglia occupava abusivamente al piano terra di via Ricciarelli 22, in uno stabile di edilizia popolare. Secondo i primi accertamenti svolti dal medico legale le lesioni riscontrate sul cadavere sarebbero compatibili con le violenze, il bimbo infatti aveva i piedi legati e feriti e avrebbe ricevuto un violento colpo alla testa.Giunti sul posto, i poliziotti hanno trovato solo la madre disperata, una 23enne croata, ma non il padre, un 25enne nato a Firenze ma di origine croata. L'uomo che si era nascosto in una abitazione sempre nella zona è stato trovato e arrestato. La mamma che ha già cinque figli ed è incinta del sesto, avrebbe affermato che il bambino sarebbe stato picchiato dal marito, che ha un piccolo precedente penale.A parlare è lo zio del piccolo. "Drogato, era drogato e quando sei tossicodipendente non sai cosa fai, chi si droga non sa cosa fa".Nell'appartamento sono giunti anche gli investigatori della squadra mobile e della Scientifica che dovranno chiarire la dinamica di questo drammatico omicidio.