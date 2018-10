Blitz dei Carabinieri contro il degrado al Colosseo: 1 arresto

Roma, (askanews) - Proseguono i controlli dei carabinieri di Roma per contrastare l abusivismo commerciale e le varie forme di degrado nell area del complesso monumentale del Colosseo e dei Fori Imperiali: una persona è stata arrestata, altre 16 sono state denunciate, 14 venditori ambulanti abusivi sono stati sanzionati, mentre sono stati proposti 8 "Daspo Urbani".L'uomo arrestato è un cittadino peruviano di 29 anni, bloccato dentro la stazione della metro Colosseo subito dopo aver sottratto un telefono cellullare a una turista australiana.Sette cittadini del Bangladesh sono stati denunciati perché vendevano prodotti abusivi con atteggiamento molesto ai turisti in coda all ingresso del Colosseo. Più di 72 mila euro è il totale delle sanzioni contestate a 14 venditori ambulanti, per lo più cittadini del Bangladesh e del Pakistan.