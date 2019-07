Bologna: incidente tra tir sul raccordo A1-A14, morto un autista

Bologna, 30 lug. (askanews) - Incidente stradale tra due mezzi pesanti sul raccordo tra A1 e A14 Bologna Casalecchio, in direzione San Lazzaro: uno dei due tir dopo lo scontro è andato a fuoco. Sul posto la polizia stradale, il 118 e i vigili del fuoco che hanno domato il rogo ed estratto il corpo di un camionista morto dall'abitacolo del suo mezzo.Nelle immagini aeree girate dai vigili del fuoco si vede una colonna di fumo alzarsi dall'autostrada. L'incidente è avvenuto più o meno nello stesso tratto di raccordo dove lo scorso anno era esplosa un'autocisterna di Gpl.La viabilità è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia su quello che molti hanno ribattezzato come "raccordo maledetto".