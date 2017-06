Bologna, proteste pacifiche e colorate contro il G7 dell'Ambiente

Bologna (askanews) - Proteste pacifiche e colorate nel cento di Bologna per denunciare le politiche ambientali ritenute poco incisive in occasione della riunione dei ministri responsabili dei G7.I temi del G7 ambiente, oltre al clima, saranno il raggiungimento degli obiettivi di crescita sostenibile, la finanza verde, l'Africa e il ruolo delle banche di sviluppo. Inoltre si parlerà di inquinamento marino, efficienza delle risorse ed economia circolare, rimozione dei sussidi ambientalmente dannosi e riforma della tassazione in senso ecologico.