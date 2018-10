Bonafede sul Dl fiscale: M5s non può indietreggiare su certi temi

Bologna, 19 ott. (askanews) - "La posizione del M5s su questo punto è chiara. Senza entrare nel dettaglio, perché ho rispetto del Consiglio dei ministri che si terrà domani in cui avremo modo di confrontarci, però ci sono dei temi e nella storia e nei valori del M5s rispetto ai quali non si può indietreggiare". Detto questo, "domani ci confronteremo e devo dire che questo governo ha dimostrato fin dall'inizio grande maturità nella capacità di confrontarsi al suo interno e di risolvere problemi. Confido nel fatto che domani ci sarà un'ulteriore dimostrazione di questo".Lo ha detto il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, a margine del congresso dell'Unione nazionale degli avvocati amministrativi, al Teatro Duse di Bologna rispondendo in merito alla questione della famosa "manina" che avrebbe modificato il testo del decreto fiscale e del Cdm in programma sabato 20 ottobre per risolvere le tensioni nel governo.