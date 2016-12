Botti di Capodanno, da Napoli il vademecum per la sicurezza

Napoli (askanews) - Botti di Capodanno sì ma solo nell'ambito di protocolli autorizzati e di sicurezza. La raccomandazione arriva dai Vigili del fuoco campani e soprattutto dal Comune di Napoli che, attraverso il vicesindaco della città, Raffaele Del Giudice ha lanciato un appello ai cittadini a non utilizzare botti illegali per festeggiare l'arrivo del 2017."Consigli necessari, utili per non rovinarsi la festa - ha detto - i consigli saranno quelli che daranno i Vigili del fuoco: usare botti legali, avere prudenza e rispettare i nostri animali e tutte le persone nell'utilizzare fuochi accettabili, civili e degni della nostra città".Mentre a Roma il sindaco Raggi ha optato per una soluzione radicale, vietando del tutto l'utilizzo dei botti di Capodanno, a Napoli - dove i fuochi pirotecnici fanno parte della tradizione irrinunciabile della notte di San Silvestro, l'amministrazione comunale e i Vigili del fuoco hanno preferito lanciare un vademecum per un loro utilizzo responsabile, soprattutto per più piccoli."Far accendere i fuochi d'artificio che deveono essere acquistati nei luoghi autorizzati, quindi quelli legali, da parte degli adulti. I bambini possono assistere all'accensione ma gli adulti devono rispettare le norme d'impiego di questi fuochi d'artificio che principalmente devono essere utilizzati all'aperto. Poi alcuni accorgimenti: tenere finestre e porte chiuse durante la mezzanotte per evitare che qualche sconsiderato che utilizza i fuochi illegali possa far entrare questi fuochi nelle abitazioni".Ironia della sorte, quasi in contemporanea con la conferenza del comune nel Napoletano le Forze dell'ordine hanno sequestrato quasi 1400 botti artigianali pronti a essere immessi sul mercato illegale.