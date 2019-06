Braga: Intergruppo sviluppo sostenibile per lavorare uniti

Trevi, 8 giu. (askanews) - L'Intergruppo per lo sviluppo sostenibile costituito in questa legislatura sta "cercando di creare le condizioni perchè queste politiche vengano accompagnate in maniera trasversale e si colgano tutte le opportunità anche nei prossimi provvedimenti". Lo ha spiegato a margine delle giornate di Trevi, "L'Orizzonte della transizione energetica", organizzate da Wec Italia e Globe, Chiara Braga, esponente del Pd e coordinatrice Intergruppo Asvis per lo sviluppo sostenibile."Sicuramente i temi della sostenibilità della transizione energetica e ambientale - ha detto - sono centrali anche nel lavoro parlamentare. Abbiamo acceso il focus su alcune questioni, penso al grande tema del Piano nazionale integrato Clima Energia, penso alla sfida dell'attuazione della strategia nazionale sulla sostenibilità di cui anche il nostro paese si è dotato e che ora deve implementare"."Come Intergruppo per lo sviluppo sostenibile, che abbiamo costituito in questa legislatura, stiamo cercando di creare le condizioni perchè queste politiche vengano accompagnate in maniera trasversale e si colgano tutte le opportunità anche nei prossimi provvedimenti. Credo che dovremo raccogliere con grande attenzione le sollecitazioni venute in questi giorni di mibilitazione a Trevi ma anche più in generale del Festival dello Sviluppo sostenibile che chiedono alle istituzioni e al mondo delle imprese, alla società civile, di lavorare uniti verso una direzione che porti alla attuazione degli obiettivi dell'Agenda 2030 ed è il lavoro che cerchiamo di fare e raccogliamo in queste giornate di discussione e di confronto".