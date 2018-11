Brexit, May: no ad altro referendum, accordo migliore per Paese

Londra (askanews) - "Non ci sarà un secondo referendum, le persone hanno votato per lasciare l'Unione europea e noi la lasceremo il 29 marzo del 2019.La premier britannica May ha ribadito che non ci sono alternative all'accordo con l'Unione europea, una prima bozza che però ha già portato alle dimissioni di 4 fra ministri e sottosegretari, contrari ai compromessi che il Regno Unito ha dovuto accettare."Sì è stato necessario prendere decisioni difficili e Io capisco che c'è qualcuno che non è contento di questi compromessi ma questo accordo è quello per cui le persone hanno votato e è nell'interesse nazionale. Se non andiamo avanti con questo accordo nessuno può sapere quali conseguenze ci saranno"